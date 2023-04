Iben vågnede op til kæmpe skattesmæk

Hendes ejendom er blevet vurderet til at være en ejerbolig i stedet for en landejendom, og hendes grundskyld er derfor blevet firedoblet.

Lidt forenklet er kravet for at bevare status som landbrug efter de nye regler, at der foregår erhversmæssig dyrkning af afgrøder eller erhvervsmæssig husdyrproduktion.

Hun er en af 25.000 boligejere, der risikerer at skulle betale mere i grundskyld. TV2 Østjylland har tidligere fortalt om Jens Thaysen fra Horsens og Erik Faber fra Aarhus, der begge frygter at stå i samme situation som Iben Louise Birkkjær.

Der er lavet en overgangsordning, der betyder, at man kan beholde den nuværende status, så den nye skat først rammer nye ejere, når ejendommen bliver solgt. Det er dog betinget af, at man ikke laver ombygninger eller forbedringer på ejendommen.

Iben Louise Birkkjær håber, at der kommer et mere nuanceret vurderingssystem.

- Vi er ikke en landbrugsejendom, og det er også fair nok, at vi skal beskattes af vores hus og vores have ligesom andre, der har hus og have.

- Det bliver umådeligt svært at lave om, fordi det her er et meget bredt forlig i 2017, så man har haft lidt tid til at forberede sig på det her, siger han.

Han indrømmer dog også, at regeringen bliver nødt til at se på, om de nye regler får konsekvenser for yderområderne i Danmark.

- Det er oplagt at kigge på, om det her kan være med til at affolke landdistrikterne, som ingen af os er interesseret i, siger Malte Larsen.