Snart kan Jens komme til at betale 8 gange mere i skat

Der kan være store skattesmæk på vej til mennesker, der bor i små land-ejendomme. Op mod 25.000 ejere af små landejendomme risikerer at skulle betale så meget som 13 gange mere i skat for at eje deres ejendom. Det kunne TV2 Østjylland fortælle om i slutningen af marts. En af dem det rammer er Jens Thaysen fra Horsens.

Jens Thaysen forstår ikke den nye beskatning.

- Jeg synes, at det er fuldstændig urimeligt, at vi ved at have en landejendom skal hæves så meget i vores ejendomsskat, når vi også har øget omkostninger til at vedligeholde bygningsmassen, siger han og fortsætter: - Det er meget dyrere i dag at bo på en landejendom end i et parcelhus. Otte gange mere i skat Lige nu betaler han 3.110 kroner i skat om året for at bo, hvor han bor. Men en af de kommende dage får han et brev i sin e-boks, der afgør om hans ejendom skal kategoriseres som en landbrugsejendom eller en ejerbolig.

Han kommer i værste fald til at betale 24.770 kroner med en ny ejendomsvurdering - otte gange mere end han betaler nu. Altså en ekstra skat på 21.660 kroner om året.

Jens Thaysen bor på sin landejendom, hvor han er deltidslandmand.

- Jeg synes, at det er en urimelig stigning, der kommer. Hvorfor skal jeg beskattes mere end min nabo, der har et produktionslandbrug? Det kan jeg ikke se, siger Jens Thaysen. Deltidslandmanden er uforstående for, hvorfor han potentielt skal betale samme skattesats som et byhus i Horsens. - Hvis jeg skal beskattes som et parcelhus inde i byen, så forventer jeg at få samme service med, at de rydder sne op til min indkørsel og passer min privatvej på 300 meter. Der er mange flere udgifter ved at bo på en landejendom i forhold til at bo i byen, fastslår han. Får folk til at flytte Hos Østjydsk Familielandbrug er forventningen også, at de nye kategoriseringer af landejendommene kommer til at kunne mærkes.

- Så kan vi hurtigt for nogle yderområder, hvor der ikke er ret mange mennesker, der bor, siger Niels Jørgen Thomsen, der er formand for Østjydsk Familielandbrug.

Niels Jørgen Thomsen frygter, at flere vil flytte fra yderområderne, hvis de skal betale mere i skat på deres landejendom.

Han mener, at regeringen bør stoppe omkategoriseringen af landejendommene.

- Det vil gøre, at vi mister en masse lodder, læhegn og biodiversitet. Der er også mange, der har 6-8 køer og hygger sig med det, som måske ikke vil have lyst til at betale den høje pris, siger formanden. Går til ministeren TV2 Østjylland har tirsdag talt med flere politikere på Christiansborg, der fortæller, at det kommer bag på dem, at der kan være så store skattesmæk på vej. En af dem er Nick Zimmermann fra Dansk Folkeparti.

- Da jeg først læste om det, tænkte jeg, "det her er fuldstændig rablende galt", siger han. Dansk Folkeparti var selv med til at indgå aftalen i sin tid. Men ifølge Nick Zimmermann var partiet ikke klar over konsekvenserne.

Nick Zimmermann vil tage fat i skatteministeren som det første.