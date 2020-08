Det går fremad i Silkeborg: - Men det er nu, vi skal arbejde hårdt

Antallet af nye smittede falder fortsat i Silkeborg Kommune.

Siden mandag er en enkelt konstateret smittet med coronavirus i kommunen. De seneste syv dage er der konstateret 16 nye smittede.

Målt pr. 100.000 indbyggere ligger Silkeborg Kommune nu på 17,0 nye smittetilfælde den seneste uge. Det er dermed under 20 ud af 100.000 borgere, og altså ikke noget, som Styrelsen for Patientsikkerhed anser for et højt smittetryk.

Vi skal huske at holde afstand og holde god håndhygiejne, og vi skal minde hinanden om, at vi har et fælles ansvar. Marie Louise Daugaard, kommunal hygiejneansvarlig, Silkeborg Kommune

Og det glæder kommunen – men det betyder ikke, at Silkeborggenserne kan hvile på laurbærrene.

- Et er, at tallene går den rigtige vej, men hvis ikke vi bliver ved med at opretholde de sundhedsfaglige retningslinjer og gode vaner, så er vi tilbage på rød zone lige om lidt, så vi har nok at se til lige nu, siger den kommunale hygiejneansvarlige i Silkeborg Kommune, Marie Louise Daugaard, til TV2 ØSTJYLLAND.

Ligesom Silkeborg Kommune går det også fremad på Norddjurs. Det seneste døgn er ingen konstateret smittet i kommunen.

Norddjurs er oppe på i alt 21 bekræftede tilfælde, hvoraf seks af dem er konstateret inden for den seneste uges tid.

Vil lade nattelivet holde åbent til 02

På baggrund af det faldende smittetal vil Silkeborg Kommune tale med Styrelsen for Patientsikkerhed om, hvornår de særlige lokale sundhedsmæssige anbefalinger i kommunen kan ophæves.

Det skriver Silkeborg Kommune på deres Facebookside.

Vi gør alle borgere i kommunen opmærksomme på, at de skal huske vores supervåben mod corona. Torben Hansen (S), borgmester, Randers Kommune

Det gælder blandt andet anbefalinger om brug af mundbind i større butikker og supermarkeder, samt den nye udmelding om, at Silkeborg ligesom Aarhus fortsat skal lukke restauranter, caféer og barer til midnat – modsat resten af landet, der må holde åbent til klokken 02.

På trods af det mener den hygiejneansvarlige i kommunen, at det er vigtigt, at borgerne holder fast i de gode vaner.

- Vi er selvfølgelig rigtig glade for, at det går den rigtige vej, men det er nu vi skal arbejde hårdt. Vi skal huske at holde afstand og holde god håndhygiejne, og vi skal minde hinanden om, at vi har et fælles ansvar, lyder det fra Marie Louise Daugaard.

Randers i smittestigning

Det ser værre ud i Randers, hvor der den seneste uge er konstateret 27 nye smittetilfælde. Det viser nye tal fra Statens Serum Institut.

Stigningen i Randers betyder, at smittetallet i kommunen nu anses for at være højt. Det er nu oppe på 27,7 pr. 100.000 indbyggere.

Det er særligt i den nordlige del af Randers, at der er sket en stigning i antallet af smittede den seneste tid. Nu sætter kommunen gang i flere tiltag for at stoppe udviklingen.

- Vi gør alle borgere i kommunen opmærksomme på, at de skal huske vores supervåben mod corona. Det er håndsprit og afstand, ingen kys og kram og coronatests. Det er den runde, vi tager nu efter konsultation med Styrelsen for Patientsikkerhed, fortæller borgmester i Randers Kommune, Torben Hansen (S), til TV2 ØSTJYLLAND.

Også Odder Kommune holder et skarpt øje med udviklingen. Men det er fortsat Aarhus Kommune, der har langt de fleste smittetilfælde.

Det seneste døgn er der registreret 39 nye tilfælde. Aarhus har konstateret 263 nye smittede de seneste syv dage og har dermed 75,4 smittede pr. 100 indbyggere.