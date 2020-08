Smitten stiger i Norddjurs: Hold ud - hold afstand

Coronasmitten stiger nu i Norddjurs Kommune, som hidtil har oplevet særdeles lave smittetal.

Mandag var der ni bekræftede tilfælde af COVID-19 i Norddjurs Kommune over en periode på de seneste syv dage.

Læs også Kraftig smittestigning i Randers: En bydel stikker ud

Ifølge borgmester Jan Petersen (S) er kommunens ældreområde fri for smitte. Smitten ikke er koncentreret et specifikt sted, men spredt ud over kommunen, oplyser han.

- Det overrasker mig ikke, at vi nu også ser en stigning, for vi er på mange måder stærkt forbundet med områder, hvor der har været en stigning i smitte. Mange borgere i Norddjurs arbejder i Aarhus og Randers, og mange mennesker fra de områder arbejder her, siger Jan Petersen til TV2 ØSTJYLLAND.

Det er nu, vi for alvor skal holde fast i de gode vaner og hensynet til hinanden, ligesom vi gjorde i foråret, hvor Norddjurs næsten var fri for smitte, lyder det fra kommunens borgmester Jan Petersen.

Stigningen får Jan Petersen til at sende en appel til borgere, gæster og alle andre i kommunen: "Hold fast i de gode vaner og det store samfundssind, som blev udvist i foråret."

Borgmesteren beder alle i Norddjurs om at følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger i det offentlige rum - og ikke mindst i børnehaver, skoler og på plejehjem.

- Det er ingen katastrofesituation, men det er rettidig omhu, at vi reagerer på en vækst. Vi skal være trygge, men vi skal have kapslet denne vækst inde, og vi er i kontakt med Styrelsen for Patientsikkerhed, siger Jan Petersen til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også SSI advarer om falske beskeder fra corona-testcentre

Norddjurs Kommune vil så vidt muligt sikre et højt informationsniveau, lyder det fra borgmesteren. Han oplyser, at kommunens sundhedskrisestab tirsdag er blevet aktiveret på ny.

De ni nye smittede bringer det samlede antal af smittede i Norddjurs Kommune op på i alt 21 siden begyndelsen i foråret.