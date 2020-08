Silkeborg-borgmester efter smitteudbrud: - Vi gør alt, hvad der står i vores magt

VIDEO: De nye anbefalinger om mundbind kommer efter de seneste dages smittespredning her i Silkeborg Kommune.

Kort efter krisemøde i Silkeborg mandag er det ikke kun solen, der gør, at borgmesten har fået sved på panden.

Det er snarere smittetallene, for i løbet af weekenden er der kommet 24 flere smittede med Covid-19 i Silkeborg Kommune.

Læs også Mundbind revet væk: Apotek melder om alt udsolgt

- Det er en fordobling fra i fredags af og til nu, og det gør jo naturligvis, at vi kigger på hvad vi kan gøre, siger borgmester i Silkeborg Kommune, Steen Vindum (V).

Tal fra Statens Serum Institut viser, at Silkeborg stadig er den kommune i Jylland med næstflest smittede efter Aarhus med 42 nye smittede ud af de 3120 personer, der er blevet testet den seneste uge.

Kommunen gør derfor også, hvad de kan mod yderligere spredning.

- Vi kan sikre, at vores institutioner forsøger vi at holde de restriktioner, der gør, at vi ikke får noget smitte ind på hverken vores plejecentre, børnehaver og skoler. Vi gør alt, hvad der overhovedet står i vores magt, siger borgmesteren.

Borgmester Steen Vindum (V). Foto: Kasper Riis Kristensen / TV MIDTVEST

Børn og plejehjemsbeboere skal testes

Et af stederne, der er lukket for besøg, er Marielund Plejecenter. Lige nu testes alle beboere og ansatte, fordi en medarbejder har været i kontakt med en af de nye smittede i kommunen.

Læs også Krav om mundbind i bus og tog indføres i seks kommuner i alt

Og i Børnehuset Søholt er et barn konstateret smittet, og to stuer er blevet lukket ned.

Her må man ikke komme, før man kan fremvise en negativ corona-test.

- Vi er selvfølgelig bekymrede, fordi der er mange udbrud i det her område, så det er klart, at så vil der også komme flere, indtil man har fanget smitten, ligesom de også har problemet i Århus, siger institutionsleder Girsti Nielsen.

Sætter tanker i gang

Børnehuset ligger i området omkring Lupinvej og Resedavej, som er her, hvor smitteudbruddet i byen står værst til.

- Det sætter nogle tanker i gang, og man bliver lidt nervøs, men vi tager det bare stille og roligt og følger anbefalingerne, siger Pernille Andersen fra Silkeborg.

Læs også Norge vil sætte to østjyske byer på rød liste

Hun er en af næsten 1500 silkeborgensere, der har besøgt det mobile testcenter siden i fredags.

Borgmesteren må nu også vænne sig til mundbind som en del af bybilledet. Han tror da også, at silkeborgenserne indordne sig efter det.

- Det her er alvorligt, og det er vigtigt, vi tager det på, når vi handler ind og kører i den kollektive trafik. Det er et must og noget, vi skal gøre, siger Steen Vindum (V).

Det mobile testcenter i Silkeborg bliver stående ugen ud. Foto: Kasper Riis Kristensen / TV MIDTVEST