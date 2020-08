Kraftig stigning i Randers: En bydel stikker ud

En udvikling der vækker stor bekymring hos borgmester Torben Hansen.

- Det er foruroligende. Den helt afgørende indsats lige nu er, at vi alle kender og overholder de gode vaner, og at vi lader os teste. Vi skal huske at holde afstand, vaske hænder, undgå at give hånd, kys og kram og nyse i ærmet ved albuen, og det er væsentligt, at vi når ud til alle. Jeg vil gerne appellere til, at vi alle gør os ekstra umage og benytter testmulighederne, siger han i en pressemeddelelse.

Seneste opgørelse viser, at Randers Kommune er oppe på 31 tilfælde. Det er en stigning på 22 tilfælde i løbet af weekenden.

Krisemøde

Det er særligt i den nordlige del af Randers, at der er sket en kraftig stigning i den seneste tid.

Ved mandagens møde i Krisestyregruppen deltog Styrelsen for Patientsikkerhed. Rådet var styrelsen er, at der skal laves en indsats, der når bredt ud med budskabet om at leve op til de retningslinjer, vi alle har kendt til i månedsvis. Afstand, god håndhygiejne og undgå store forsamlinger.

Særligt et område kræver en indsats. Nordbyen i Randers står for en stor andel af de nye smittede, oplyser kommunen.

Kræver særlig indsats

Her vil kommunen samarbejde med kulturforeninger, bydelssekretariater og boligorganisationer for at sprede budskabet om at overholde 'de gode vaner'. Der vil også være fokus på at forklare borgerne, hvordan de skal opføre sig, hvis man oplever symptomer eller bliver testet positiv for COVID-19 eller har været i tæt kontakt med en smittet.

- Der må ikke herske tvivl om, hvordan man skal forholde sig, siger kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt.

Nordbyen i Randers er kendetegnet ved at have en stor andel af borgere med anden etnisk baggrund. Det giver en særlig udfordring. Mange familier bor tæt, og der kan være sproglige vanskeligheder, lyder det fra kommunen.

Unge i skudlinjen

Der vil foruden nordbyen også være et fokus på at sprede budskabet til de unge i Randers efter flere smittetilfælde på Paderup Gymnasium.

- I den generelle information vil vi også gøre os særligt umage for at nå vores unge borgere, siger kommunaldirektøren.

Samlet har 31 borgere været smittet med COVID-19 i Randers. Blandt andet i det offentlige system. På nuværende tidspunkt har der været smitte på tre folkeskoler, en borger og en medarbejder i hjemmeplejen og to medarbejdere i Familiecentret, oplyser Randers Kommune.