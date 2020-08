Aarhus og Silkeborg i skammekrogen - undtaget fra nye regler

De to østjyske byer bliver undtaget fra en ny bekendtgørelse, der skal give restaurationer lov til at holde åbent til klokken 2 i stedet for 24.

Den store lokale smittespredning får skylden, oplyser Sundhedsministeriet til TV 2 og TV 2 ØSTJYLLAND.

- På baggrund af sundhedsmyndighedernes anbefaling fastsættes det derfor også i den nye bekendtgørelse, at den nye bestemmelse om udvidelse af åbningstid for restauranter, barer, cafeer og lign. fra kl. 24 til 02, ikke skal gælde for Aarhus og Silkeborg kommuner, lyder det i en skriftlig udtalelse fra ministieriet til TV2 Østjylland.

- Myndighederne følger udviklingen nøje, og vil løbende vurdere, hvornår de særlige regler for Aarhus og Silkeborg kan ophæves, lyder det videre.

Dermed bliver de to kommuner det eneste sted i landet, hvor det ikke bliver muligt for barer, restauranter og cafeer at udvide åbningstiden fra klokken 24 til klokken 02.

De nye åbningstider er en del af genåbningens fase 4, som Folketingets partier blev enige om fredag i sidste uge.

