Designer anklager Jysk for kopiering: - Jeg føler mig udnyttet

I mere end 20 år har Silkeborg-designeren, Mette Ditmer, designet accessories til badeværelset og til soveværelset.

I alle disse år har hun flere gange oplevet, at andre detailvirksomheder har produceret produkter, der til forveksling har mindet om hendes designs, men ikke i en sådan grad, som hun lige nu mener, er tilfældet.

Mette Ditmer mener nemlig, at den store detailkoncern, Jysk, har kopieret fire af hendes produktserier, som lige nu er til salg i Jysk’ butikker rundt om i verden.

- Vi er blevet kopieret før, men aldrig så massivt. Der er selvfølgelig nogle, der siger, at det er enkle former, men der er flere finesser, som man måske ikke umiddelbart kan se på billederne. Eksempelvis er de organiske former, specielle kurver, bløde overflader, materialevalg og farver, ikke tilfældigt sammensat, siger Mette Ditmer til TV2 ØSTJYLLAND.

Mette Ditmer Mener, at Jysk blandt andet har kopieret denne produktserie. Foto: Jysk & Mette Ditmer

Ifølge Mette Ditmer har Jysk blandt andet brugt præcis samme pumpe-farver/metalfinish til sæbedispenserne, og den samme slags glasur til keramikken.

Det har fået designeren og hendes advokat til at gå til fogedretten og anlægge sag mod Jysk om kopiering. Ifølge hende selv forsøgte hun i første omgang at trænge igennem til Jysk i håbet om at få en forklaring, men da det ikke lykkedes, valgte hun at involvere advokat Johan Løje.

Til dette produkt siger Mette Ditmer: Ét af mine designs har et grafisk mønster med tynde streger med uens mellemrum, og det er kopieret utroligt tæt på. Men jeg formoder, at man har haft nogle overvejelser om at ændre en smule, og derfor er det ikke præcist samme diameter og højde, produkterne har. Faktum er bare, at produkterne kan forveksles med hinanden Foto: Jysk & Mette Ditmer

Afviser anklagerne

Ifølge Mette Ditmer og advokaten Johan Løje har Jysk ikke blot kopieret produktserien. De mener også, at den store detailkoncern har ladet sig inspirere en tand for meget af Mette Ditmer Designs præsentation af produkterne i markedsføringen, da produkterne er stillet op på samme måde som på Mette Ditmers billeder.

Jysk afviser dog alle anklagerne.

- Vi kopierer ikke andre produkter, men vi lader os inspirere af de trends, der er på markedet. Det gør alle jo altid. Men vi mener ikke, der er tale om en kopivare. Vi tager afstand fra at kopiere, så hvis vi mente, det var en kopi, ville vi ikke sælge det, siger Rune Jungberg Pedersen, der er Communications & CSR Director hos Jysk, til TV2 ØSYJULLAND.

Rune Jungberg Pedersen er Communications & CSR Director hos Jysk.

Ifølge Rune Jungberg Pedersen er det sjældent Jysk, bliver anklaget for at kopiere, men det er sket før. Hans forklaring lyder på, at der er nogle kendetegn ved forskellige produkter, som gør, at nogle produkter kan ende med at ligene hinanden.

Han slår dog fast, at der ikke er tale om dette eller kopiering i denne sag.

- Det er den opfattelse, hun har, og derfor starter hun en sag, og det må vi jo så forholde os til. Vi tager afstand fra at kopiere andre produkter, og derfor er vi kede af, at der er en sag, siger Rune Jungberg Pedersen til TV2 ØSTJYLLAND.

Rødder i Silkeborg

Jysk-kæden har i dag 2.852 butikker i 52 lande, men det hele startede i Silkeborg-området, hvor dynekongen, Lars Larsen, kommer fra. Han har altid boet i området omkring Silkeborg, og det samme gør sig gældende for dynekongens familie.

Netop det, at den store detailgigant og den mindre design virksomhed begge har deres rødder i Silkeborg-området, rammer Mette Ditmer.

- Jeg føler mig udnyttet som designer og som designbrand. At Jysk derudover ikke har kigget længere væk for at finde ”inspiration”, er mig ubegribeligt. Både Jysk og vi har vores vugge i Silkeborg. Lars Larsens familie har altid boet i Silkeborg, og jeg er født og opvokset i Silkeborg, hvor vi stadig bor og driver vores virksomhed. Det går meget tæt på, siger designeren til TV2 ØSTJYLLAND.

Mette Ditmer står bag Silkeborg-virksomheden Mette Ditmer Design.

Håber på mere fokus

Nu håber Mette Ditmer, at sagen i fogedretten kan føre til noget, men med Jysk’s kæring til landsretten, har det desværre nok lange udsigter med en afgørelse.

- Mit håb er, at der kan komme endnu mere fokus på, at det ikke skal give bonus for discount-giganterne at kopiere designbrands. Og at man måske også i vores retssystem vil kigge på, om der er noget, man kan lave om. Jeg tror ikke, at jeg alene kan flytte bjerge, men forhåbentlig er der flere og flere designere, der kan og vil tage kampen op, når de føler sig kopieret, så discountkæderne på et tidspunkt indser, at det ikke er god forretning at lukrere på andres ideer og produktudvikling, siger Mette Ditmer til TV2 ØSTJYLLAND.

Tidligere år var en ligende sag for retten. Her havde designeren Anne Black nemlig anklaget discountkæden Netto, som er en del af Salling Group, for at have kopieret nogle af hendes produkter.

I Juni vandt Anne Black sagen, da Sø- og Handelsretten afgjorde, at Salling Group og koncernens leverandør på designprodukter ksulle betale halvanden millioner kroner i erstatning til Annr Black.

Keramikeren Anne Black vandt tidligere på året en kopi-sag mod Salling Group. Foto: Anne Black / Anne Black