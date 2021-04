Beslutning om solcellepark trækker i langdrag: - Det er en gyser

Borgmesteren anerkender også, at der et stort behov for en afklaring på sagen, men ifølge ham er kommunen tvunget til at gennemføre processen.

- Min fornemmelse er helt klart, at kommunalbestyrelsen ikke kommer til at bakke op om VVM-redegørelsen – heller ikke når den er tilpasset, siger han.

Hvorfor tager I så ikke den beslutning nu?

- Vi har en ansøger, som har brugt rigtig mange penge og tid på ansøgningen, og et flertal i kommunalbestyrelsen uden om mig, har sagt, at de vil have VVM-redegørelsen i høring, og så skal ansøgeren også have mulighed for at komme med en tilpasning. De skal også behandles ordentlig, selvom jeg håber på, kommunalbestyrelsen siger nej, siger Marcel Meijer.