Politikere i kovending: Vil ikke tvinge ældre til at vælge bestemt madpakke

Ikke for at spare penge

I har også fået kritik for, at ordningen sparer kommunen 170.000 kroner om året. Kommer I ikke til at mangle de penge nu?

- Det har aldrig været for at spare penge, at vi sagde ja til forslaget. Enten skal vi gøre kommunens madpakketilbud så attraktivt, at alle vælger det. Ellers må vi finde pengene på anden vis. Der bliver ikke sparet på ældreområdet.

Forslaget fra Venstre skal behandles på næste byrådsmøde den 27. april.