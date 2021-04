Her oprettes der sommergågader

Igen i år indfører Aarhus Kommune sommergågader i den centrale del af byen. Og faktisk bliver ordningen i år udvidet en smule til at omfatte en større del af Vestergade.

Allerede fra onsdag indføres konceptet i gaderne Graven, Klostergade og Vestergade, oplyser Aarhus Kommune.

Bünyamin Simsek (V), rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune, håber, at sommergågaderne kan bidrage til at sætte ekstra gang i omsætningen hos nogle af beværtningerne, da de blandt andet får plads til mere udeservering.