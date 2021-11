Region Midtjylland passerer vaccinemilepæl

Formand takker

Anders Kühnau (S), der lige har genvundet posten som regionsrådsformand i Region Midtjylland, takker i pressemeddelelsen borgerne, der er blevet vaccineret.

Også medarbejderne på vaccinestederne får et klap på skulderen.

- Målet kunne ikke være nået uden en kæmpe indsats fra vaccinestederne. Deres medarbejdere har knoklet for at sikre alle inviterede borgere let adgang til vaccination. Derfor fejrer vi, at målet er nået med kaffe og kage til dem alle, siger Anders Kühnau.