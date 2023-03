Kræftens Bekæmpelse: Plan løser ikke problemet på den lange bane

De tiltag, som indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V) fredag har præsenteret på kræftområdet, er nødvendige.

Det mener Kræftens Bekæmpelse.

Den præsenterede plan indeholder i alt fem punkter.

- Første øvelse må være, hvordan man sikrer, at det her ikke sker andre steder. Det tager fempunktsplanen fat i ved at sikre, at der ikke kommer til at stå nogen på ventelisten, som ikke er registreret, siger direktør i Kræftens Bekæmpelse Jesper Fisker.

For situationen er mere end bekymrende, mener Jesper Fisker.

Savner kompetencer

Den fremlagte plan kommer, efter at en sag i Region Midtjylland viste, at 293 kræftpatienter har ventet længere end de skulle på en operation på Aarhus Universitetshospital (AUH)

Og efter sagen på AUH har man i Region Syddanmark foretaget en undersøgelse, som også viser indberetninger om overskridelser af ventetider.

Jesper Fisker er glad for den meget hurtige og resolutte reaktion oven på situationen i Region Midtjylland. Men han mener ikke, at kræftplanen løser problemet på den lange bane.

- Der er der også andre overvejelser, som skal til. Der mangler simpelthen en række kompetencer på det her område, siger han.

- Ikke mindst sygeplejersker, men også andre kompetencer i sundhedsvæsenet, som generelt er rigtig presset. Men det her er en god begyndelse.