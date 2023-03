293 kræftpatienter har ventet for længe

293 kræftpatienter har fra januar 2022 til februar 2023 ventet længere på operation på Aarhus Universitetshospital, end de skulle.

Det viser en ventet redegørelse fra Region Midtjylland.

DR har tidligere beskrevet, at 182 patienter med svær tarmkræft på Aarhus Universitetshospital havde ventet for længe på en operation.

Perioden, som DR afdækker, er fra maj til december 2022.

Men med redegørelsen fra regionen er der blevet afdækket en længere periode, og den viser altså, at der over et år er flere, som har oplevet at vente for længe.

Skal opereres inden for to uger

Kræftpatienter har lovkrav på at blive opereret senest to uger, efter at det er besluttet, at de skal opereres.

Men ifølge redegørelsen fra Region Midtjylland er den frist for patienter tilknyttet afdelingen for mave- og tarmkirurgi på Aarhus Universitetshospital blevet overskredet med op til 56 dage.

I gennemsnit er kravet på to ugers ventetid blevet overskredet med 12,7 dage for de 293 patienter, viser redegørelsen.