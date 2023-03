Regionsrådsformand er bekymret: Flere områder kan være berørt

Regionsrådsformand i Region Midtjylland Anders Kühnau (S) kalder nu på hjælp fra Rigshospitalet. Det sker på baggrund af ugens oprulning af, at 293 kræftpatienter har ventet længere på at blive opereret på Aarhus Universitetshospital (AUH), end de skulle.

Til TV2 Østjylland forklarer regionsrådsformanden, at der allerede er igangsat en række initiativer, så patienterne får den rette information om rettigheder og ret til behandling hurtigst muligt. - Næste skridt er så, at vi inddrager flere hospitaler både i Region Midtjylland, men også andre steder i landet til at hjælpe AUH med at give hurtig behandling til patienterne, så det kommer i tide, siger Anders Kühnau. Betyder det, at der er andre hospitaler i landet, der kommer til at kunne tilbyde den operation, som man ellers hidtil kun har kunne få her på AUH? - Det er noget vi skal drøfte med Sundhedsstyrelsen og vi har allerede været i dialog med Rigshospitalet om, at vi også andre steder i landet skal kunne tilbyde den her meget specialiserede behandling, som vi lige nu kun kan give i Aarhus, siger den midtjyske regionsrådsformand. - Der er så mange, der efterspørger den, så vi kan ikke følge med i Aarhus. Vi har brug for et center i både Vest- og Østdanmark, uddyber Anders Kühnau.

Frygter flere berørte områder Til TV2 Østjylland siger regionsrådsformanden, at han er bekymret for, at også andre grupper af kræftpatienter kan have ventet for længe. - Jeg er bekymret for, at det system, vi har med indberetninger på kræftventetider, dækker over nogle mørketal. At vi ikke får alle tingene indberettet, som vi burde, siger regionsrådsformanden og fortsætter: - Så kan det godt være, at man overholder de regler og retningslinjer, der er, men det er jo ikke godt nok, hvis vi ikke får informationerne om alvorlige problemer frem i tide, og det har vi ikke fået i den her sag, siger Anders Kühnau, der er bekymret for, at andre områder også kan være berørt. - Jeg er bekymret for, at der også kan være andre områder, hvor vi ikke får informationer i tide. Informeret lørdag Adspurgt, hvornår han blev gjort bekendt med problemets omfang, peger regionsrådsformanden seks dage tilbage. - Jeg blev først gjort bekendt med problemets omfang i lørdags, hvor jeg fik at vide, at vi har et problem, der er langt større end jeg overhovedet forestillede mig, vi havde.

