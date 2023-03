I dag står regionen skoleret i kræftsag

Region Midtjylland står fredag skoleret i Sundhedsstyrelsen. Mødet er anden del af regionens redegørelse til styrelsen om kræftpatienter på Aarhus Universitetshospital, AUH, der har ventet for længe på operation. Første del offentliggjorde regionen torsdag. Her kom det frem, at der er tale om 293 mave- og tarmkirurgiske patienter, der fra januar 2022-februar 2023 ikke er blevet behandlet inden for den maksimale ventetid. Ifølge redegørelsen skyldes overskridelserne, at der er vedvarende kapacitetsproblemer, ligesom der er store udfordringer med at rekruttere sygeplejersker med de rette specialkompetencer. "AUH kan ikke udelukke, at den ekstra ventetid til operationer har medført en forværring af sygdommen hos nogle af de patienter, der har ventet længere end de maksimale ventetider," skriver regionen blandt andet.

quote Men er de i den forbindelse blevet informeret, så de har forstået, hvilke rettigheder og muligheder, de har? Jesper Fisker, direktør i Kræftens Bekæmpelse

Sundhedsministeriet har netop indkaldt til pressemøde om udfordringerne på kræftområdet fredag eftermiddag. Udføres kun på AUH Der er særligt den såkaldte HIPEC-behandling, som kun udføres på AUH, der er udfordringer med. Det er en særlig form for kemobehandling, hvor der har været op til otte ugers ventetid på, selvom der maksimalt må gå to uger, efter at en patient takker ja til operation. Regionen oplyser, at de fleste patienter, som ikke blev tilbudt operation inden for de maksimale ventetider, bliver tilbudt HIPEC tre-fire uger efter deres samtykke til operation. - Man kan få det indtryk, at patienter fra afdelingen på AUH i samtalen med lægen har fået et tilbud, de ikke kunne sige nej til – altså om først at blive opereret efter den maksimale ventetid. Men er de i den forbindelse blevet informeret, så de har forstået, hvilke rettigheder og muligheder, de har? Er de blevet tilstrækkeligt informeret om, hvilke helbredsmæssige konsekvenser en forsinket operation kan have? spørger direktør i Kræftens Bekæmpelse Jesper Fisker.

Ved du noget? TV2 Østjylland hører meget gerne fra patienter eller pårørende, som er blevet ramt af de forlængede ventetider. Du kan kontakte vores journalist Iben Sørensen på ibso@tv2oj.dk Tip os arrow-right