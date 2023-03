Kræftpatienter venter for længe - ny plan igangsættes

En plan for kræftområdet, så regionerne overholder reglerne, bliver sat i gang. Det siger indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V) efter historier om for lange ventetider.

- Regionen har en klar handlepligt, når det kommer til at sikre patienten et rettidigt behandlingstilbud, siger Løhde.

Meldingen kommer efter en sag fra Region Midtjylland. Her er det kommet frem, at 293 kræftpatienter har ventet længere på operation på Aarhus Universitetshospital (AUH), end de skulle.

Der er tale om komplekse kirurgiske patienter med kræft i mavetarm-regionen. Det fremgår af en redegørelse fra regionen.

Kan være flere sager

DR har i flere historier beskrevet problemet og fortalt om 182 patienter, der har ventet for længe. Men tallet var altså endnu højere.

I alt fem initiativer er med i den plan, som ministeren fredag har præsenteret.

Blandt disse er en faglig gennemgang af hele kræftområdet og en forstærket indberetning til sundhedsmyndighederne. Det skal sikre, at regionerne overholder behandlingsfristerne.

- En ting ligger helt fast. De maksimale ventetider på kræftområdet udgør en helt grundlæggende rettighed i vores sundhedsvæsen, siger ministeren.

Løhde siger også, at "på nuværende tidspunkt ved vi ikke, om sagen fra Region Midtjylland er enestående, eller om andre regioner har tilsvarende udfordringer med at leve op til behandlingsgarantier". Derfor kan yderligere tiltag komme på tale.



- Det er jeg virkelig ked af

Region Midtjylland kan ikke afvise, at patienters muligheder for at overleve sygdommen er blevet forringet grundet den for lange ventetid.

Sygehusledelsen erkender, at patienterne har fået forkert vejledning om mulighederne for at blive behandlet i udlandet.

- Det er en forkert information, vi har givet dem. Det er jeg virkelig ked af. Det er forkert, vi ved det, siger hospitalsdirektør Claus Thomsen til DR