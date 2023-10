Vindmølle i brand: Kan ses fra motorvej

Vindmøllerne står ikke langt fra Nordjyske Motorvej, men der er ingen fare for bygninger eller mennesker.

- Den står sammen med tre andre vindmøller, men der er ingen huse i nærheden, så den får nok bare lov til at brænde ned, siger Kirsten Dyrvig.

Theis Nørregaard Pedersen bor tæt på vindmøllen. Han fortæller, at han kan se røg og gløder på vindmøllen fra sin ejendom nord for Kondrup.

Brandvæsnet forventer, at vindmøllen får lov til at brænde ud af sig selv.

- Den står stadig og ryger. Vi afventer, om den skal have lov til at brænde ud. Det er heller ikke så let at slukke noget i 60 meters højde, siger Kirsten Dyrvig.