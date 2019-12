Verdo skal betale yderligere 149 millioner tilbage til kunderne

Sagen om Verdo har verseret længe, og nu har Forsyningstilsynet nået en konklusion. Verdo er tidligere blevet pålagt at tilbagebetale 234 blevet pålagt at tilbagebetale millioner kroner for perioden fra 2000-2005 - og nu skal Verdo så betale 149 millioner kroner yderligere tilbage til forbrugerne for perioden fra 2006-2017.

- Samlet set er vi nu oppe på 383 millioner kroner. Så det er et betydeligt beløb, der skal retur til forbrugerne, siger direktør i Forsyningstilsynet, Carsten Smidt, til TV2 ØSTJYLLAND.

Problemet er ifølge Forsyningstilsynet, at Verdo har opkrævet forrentningen af den kapital, som der er blevet indskudt i selskabet.

- Sagen er særlig, fordi de er begyndt at opkræve forrentningen, for det er blevet godkendt af os. Og det må man ikke ifølge varmeforsyningsloven, siger Carsten Smidt.

Forsyningstilsynet anbefaler Verdo at tilbageføre pengene gennem fremtidige opkrævninger. De kan også vælge at tilbagebetale på andre måder, men så skal det godkendes af Forsyningstilsynet.

Dagens afgørelse er den anden ud af flere verserende sager som omfatter Verdo-koncernen. Den første handlede om forrentning af indskudskapital for perioden 2000-2005, og medførte en afgørelse om tilbagebetaling af 234 mio. kr.

Der ligger fortsat endnu en sag og venter hos Forsyningstilsynet. Ifølge Carsten Smidt drejer det sig om koncernintern rentebetaling. Den sag er fortsat under behandling, men det drejer sig ligeledes om et trecifret millionbeløb.

Afgørelsen fra Forsyningstilsynet kan ankes, men det er endnu uklart, om Verdo har tænkt sig at gøre det.

TV2 ØSTJYLLAND arbejder på at få en kommentar fra Verdo.