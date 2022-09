Var spået en stor fodboldkarriere – nu lever han af at sælge strømper

Skader ødelagde det hele, men nu har den unge mand fået succes på en hel anden arena. Salg af strømper.

- Det var et kæmpe nederlag, at jeg ikke skulle leve af at spille fodbold. Jeg var så skuffet, og jeg måtte fortælle min far, der havde kørt mig rundt til alverdens byer som dreng, at nu skulle jeg leve af at lave strømper, fortæller Christopher Geertsen til TV2 ØSTJYLLAND.