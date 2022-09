Han lå på toppen af hitlisterne foran etablerede navne, da krisen slog ned, og alt gik i stå

- Et af de første numre, jeg lærte at spille rigtigt, var guitar-introen til ’Let Your Fingers Do The Walking’. Det var på opfordring af min far, som var helt vild med det nummer og med bandet Sort Sol, der havde skrevet det, fortæller Nicklas Sahl.

Da den lille Nicklas kom hjem og optrådte med nummeret for sin far, fik han masser af ros og anerkendelse. En succesoplevelse, der stadig sidder i ham i dag.

Og næsten to årtier senere skulle et skæbnetræf bringe netop Sort Sol-forsangeren, den nu 63-årige Steen Jørgensen, sammen med den 25-årige Nicklas Sahl i TV 2-programmet ’Toppen af poppen’. Her fortolker de hinandens og en række andre kunstneres numre.

Musikken blev det sted, hvor han kunne brillere og udfolde sig på sine egne præmisser, og hvor han fandt sin identitet.

Efter folkeskolen kom han på Mellerup Musikefterskole, hvor han kunne fordybe sig i musikken, og i gymnasiet spillede han i et festband med nogle kammerater og tjente penge på at tage ud at optræde med kopinumre.