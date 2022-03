Randers FC vinder sportspris

Fredag aften var der sportsfest i Randers, da årets sportsnavn skulle kåres.

Titlen er givet siden 1958, uddelt af Randers Amtsavis. Og i år gik den til byens fodboldhold, Randers FC, som sidste år kunne fejre pokaltitlen, og i år har spillet sig i top seks og dermed mesterskabsspillet.

Klubben nåede desuden de europæiske græsplæner, og det er nu disse præstationer, som honoreres.

- Vi husker jo alle de mange oplevelser sidste år som rigtig store. At blive anerkendt for det, er vi naturligvis meget taknemlig for. Vi kan mærke, at folk interesserer sig meget for, hvad vi gør - og den opbakning betyder rigtig meget for os. Jeg håber, at dette her kan give hele holdet et lille spark. Vi drømmer jo alle om at komme ud i Europa igen, siger cheftræner Thomas Thomasberg i en pressemeddelelse.