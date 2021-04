Statsminister på besøg ved Fussingø

- Jeg er her for at se, hvor langt er man med arbejdet, og hvordan går det med at bringe naturen tilbage, siger statsminister Mette Frederiksen.

Ifølge en aftale mellem regeringen og dets støttepartier skal Fussingø være en ud af to naturnationalparker, der i første etape skal etableres i Danmark.

Naturnationalparken kommer til at indeholde både Fussing Sø, skove, marker og enge.

Guidet tur

Med statsministeren var i dag 3.Z fra Padderup Gymnasium. Og statsministeren glæder sig over at snakke med de unge gymnasieelever.

- Det er skønt at kunne kombinere det med at snakke med nogle unge mennesker, der har været hjemme i alt for lang tid på grund af corona, men som nu heldigvis er tilbage i gymnasiet, siger Mette Frederiksen.