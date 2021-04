Hestekrigen fortsætter: Dyrlægeforeningen vil personlig hetz til livs

- Det er ret ubehageligt for vores medlemmer at blive anmeldt for at udføre deres arbejde. Folk kan anmelde personer for alt, men nu er det op til politiet at se på sagerne og vurdere, om der er hold i anklagerne.



Dyrlægeforeningen har desuden kontaktet Fødevarestyrelsen for at gøre opmærksom på den forfølgelse, som blandt andre deres ansatte embedsdyrlæger oplever, og som - ifølge Dyrlægeforeningen - er helt uacceptabel og utilstedelig,



TV2 ØSTJYLLAND har kontaktet Fødevarestyrelsen for en kommentar.