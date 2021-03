Ansatte i Mols Bjerge har oplevet personlig hetz efter heftig dyrevelfærdsdebat

- Derfor vil jeg på det kraftigste opfordre alle, der måtte være kritiske over for Molslaboratoriets og museets arbejde, til at tage dialogen direkte med mig i stedet for at være efter de enkelte ansatte, som jo bare passer deres arbejde loyalt og efter alle love og regler, siger museumsdirektør for Naturhistorisk Museum Aarhus, Bo Skaarup, i en pressemeddelelse.