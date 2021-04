Østjyllands politi sigter Naturstyrelsen for brud på dyrevelfærdsloven

På baggrund af en dyrlægerapport og en anmeldelse for dyremishandling har Østjyllands Politi nu rejst sigtelse mod Naturstyrelsen i sagen fra Mols Bjerge.

Det bekræfter Naturstyrelsen overfor TV2 ØSTJYLLAND.

- Vi ser med stor alvor på denne sag, og kan kun beklage, at det er sket. Der burde have været handlet tidligere, så vi havde undgået, at nogle af dyrene i Mols Bjerge blev så afkræftede, at de døde eller måtte aflives. Den slags må selvfølgelig ikke ske på statens arealer, siger direktør i Naturstyrelsen, Peter Ilsøe, i en pressemeddelelse.