Politiet undersøger stadig mulig misrøgt af kvæg og heste

Den anerkendte hestedyrlæge fra Mols, Jens Kristoffersen, er stærkt kritisk over for Molslaboratoriets metoder, og han anmeldte dem for flere forhold - blandt andet for at dække over alvorlige problemer med dyrevelfærden.

Hos Østjyllands Politi kan kommunikationsrådgiver Jakob Christiansen ikke afvise, at der vil komme yderligere tilsyn i fremtiden.

- I så tilfælde vil det ske i tæt samarbejde med Fødevarestyrelsen, siger han.