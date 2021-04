Helt særlig hund stukket af - nu leder hundeelskere fra nær og fjern

Var lånt ud til en anden

Hunden forsvandt under et kursus for børn og unge i Dansk Kennel Klub-regi.

Det skete ved klubhuset på Røddikvej syd for Hammel.

Jesper Sambleben havde lånt sin hund ud til et af de unge medlemmer – som han har gjort flere gange før.

- Pludselig bliver Osvald forskrækket og stikker af over et hegn. Siden er han set i en skov i området, men jeg har ikke kunnet kalde ham til mig, fortæller Jesper Sambleben.