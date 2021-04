Politianmeldt biolog svarer kritikere igen: - Det er ikke vores mål, at dyrene skal overleve

Biologen og museumsinspektør Morten D.D. Hansen brænder for naturen. Han ser det som sin vigtigste opgave at sørge for, at danskerne får øjnene op for den virkelig verden. For biodiversiteten. Og for alle de arter, der har det rigtig svært.

Men hans dedikation kommer med en pris. Morten D.D. Hansen er blevet anmeldt til politiet for at misrøgte og udsulte kvæg og heste i et naturreservat på Mols, der er drevet af Naturhistorisk Museum Aarhus.

Molslaboratoriet, som det 120 hektar store reservat hedder, er tidligere på året blevet politianmeldt af dyrlæge og Ph.d. Jens Kristoffersen for at bryde dyreværnsloven.