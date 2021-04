Forvirring om nye sogneregler: Rektor håber på genåbning

Et andet sted i Aarhus sidder skoleleder på Skjoldhøjskole Henrik Josva Schou. Han venter også spændt på en melding.



Skjoldhøj Skole har nemlig været lukket siden sidste uge på grund af et smitteudbrud på selve skolen. Efter planen skulle skolen være åbnet på mandag:

- Vi havde planlagt at starte på mandag, men nu vi venter spændt på en afklaring. Det er klart, vi ville gerne have haft eleverne tilbage på mandag, men ellers må vi se, hvad der sker, siger Henrik Josva Schou til TV2 ØSTJYLLAND torsdag morgen.

Politiker: Sogne kan åbne igen

Efter at politikerne onsdag vedtog en lempelse af reglerne, sagde formanden for Epidemiudvalget Stinus Lindgreen (RV), at med de nye regler kan alle de sogne, der i dag er lukkede, men nu opfylder kravene for genåbning, åbne igen.

TV2 ØSTJYLLAND har været i konktakt med Styrelsen for Patientsikkerhed, der henviser til Sundhedsministeriet for tolkning af de nye regler.

TV2 ØSTJYLLAND arbejder på at få en kommentar til sagen fra Aarhus Kommune og fra Sundhedsministeriet.