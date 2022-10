Rygter om skoleskyderi skaber bekymring

I Randers har rygter blandt elever om et muligt skoleskyderi skabt store bekymringer.

Flere forældre og elever har derfor kontaktet både Randers HF & VUC samt Østjyllands Politi.

Rygter, der går på udsagn fra en elev på skolen.



- Når nogle taler om skoleskyderi, tager vi det meget alvorligt og seriøst i forhold til, hvordan vi skal håndtere situationen. Vi har derfor søgt rådgivning ved forebyggelsesenheden hos politiet i forhold til, hvordan vi skal håndtere det, siger Lena Lindblad, der er rektor på Randers HF & VUC.

En dialog, der har stået på den seneste uges tid, og en rådgivning, som skolen følger.

Har sendt besked ud

Mandag aften er skolens ledelse samlet for at drøfte sagen, og her har man besluttet at sende en meddelelse ud til alle elever og kursister.

Af den fremgår det, at skolen ikke har modtaget nogen trussel, men at rygterne blandt eleverne mandag blev forstærket af, at det skulle foregå tirsdag morgen.



- Vi forventer, at politiet på baggrund af vores dialog og de bekymringer, som flere forældre har delt med os og dem, vil være her i morgen tidlig for at skabe tryghed, siger Lena Lindblad.

Er helt tryg

Hun understreger, at hun er helt tryg, og at eleverne tirsdag bliver orienteret mundtligt om sagen.

- Vi er helt trygge ved dagen i morgen, siger Lena Lindblad

Rektoren fortæller også, at hun har snakket med den pågældende elev og dennes forældre, og at vedkommende ikke kommer på skolen tirsdag.

- Det er svært at sanktionere på noget, der er rygter. Nu skal vi have fundet ud af, hvad der er op og ned i det her. Mens sagens omstændigheder afdækkes, vil den pågældende elev ikke være på skolen.

TV2 ØSTJYLLAND har mandag aften været i kontakt med vagtchefen ved Østjyllands Politi, som henviser til politiets forebyggelsesenhed. TV2 ØSTJYLLAND arbejder på en kommentar fra dem.