Pendlere savner deres gamle bus – må gamble hver morgen

Elias Ouni undrer sig i den sammenhæng over, at Randers Kommune ikke gør mere for pendlerne:

- Kommunen skriver på sin hjemmeside, at det er let at pendle til Aarhus, men det modsiger lidt sig selv, når man fjerner hovedbussen til at pendle med.

De ærgrer sig også over valget af busser til de nye ruter.

Frygter for flytninger

Flere afgange bliver betjent med klassiske gule bybusser, selvom der eksempelvis køres på motorvejen eller landevejen.

- Busserne er ikke lavet til at køre de her lange ture. De larmer og skramler. Der er ikke borde i dem, så vi kan lave lektier, og internet har vi heller ikke længere, siger Elias Ouni.