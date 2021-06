Midttrafik nedlægger populær pendlerrute – Mette er en af de ramte

- Og ja så er det også, fordi regionen skal spare penge, at vi indfører de her ændringer. Men selvom der vil være færre afgange fremover, så har vi forsøgt at bevare god betjening mellem Randers og Aarhus, siger planchef hos Midttrafik, Henrik Juul Vestergaard, til TV2 ØSTJYLLAND.

To afgange i timen vil bus 118 betjene Aarhus-Randers via Hadsten, og to afgange i timen betjener Aarhus-Randers via Hadbjerg.

'Vil ikke opleve mange færre busser'

Dermed er der samlet set afgang hvert kvarter på hverdage i dagtimerne suppleret med lynture mellem Randers og Aarhus morgen og eftermiddag, så der her opleves 10 minutters-drift.

Aften og weekend er der halvtimesdrift.

- Passagerer vil altså formentlig ikke opleve, at der kører mange færre busser, men nogle af turene vil tage længere tid. Og så vil det også være en omvæltning, at der ikke kører lynafgange via motorvejen på andre tidspunkter end morgen og eftermiddag, forklarer Henrik Juul Vestergaard.