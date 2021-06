Pendlere står sammen: Vil redde populær busrute

Vil fortsat være en rute mellem Randers og Aarhus

For en uge siden lød beskeden fra Midttrafik, at årsagen til nedlæggelsen er økonomisk begrundet, og at årsagen til at netop denne rute skal nedlægges er, at der flere gange dagligt er sammenfald mellem bus 118 og bus 918X.

- Og ja, så er det også, fordi regionen skal spare penge, at vi indfører de her ændringer. Men selvom der vil være færre afgange fremover, så har vi forsøgt at bevare god betjening mellem Randers og Aarhus, sagde planchef hos Midttrafik Henrik Juul Vestergaard til TV2 ØSTJYLLAND den 1. juni.