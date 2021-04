Kæmper mod høje smittetal: Byen kender hende som ’Corona-Maja’

- Jeg synes, det er fedt, at han som person også gider at tænke på at dukke op og vise sin tilstedeværelse i det her, og at han også gider komme og sige, at vi står sammen om det her problem, når det godt kan virke lidt fjernt en gang imellem bare at få beskeder fra kommunen, siger Andreas Skjøttgaard Andersen, som går i 3.g på Tradium.