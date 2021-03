Bor midt i lokalt smitteudbrud: - Det er utrygt

Lokale testmuligheder udvides, og kommunen og Det Boligsociale Team intensiverer det opsøgende og informerende arbejde.

Men Randers er fortsat den kommune i hele Østjylland, der har suverænt mest smitte. Burde I ikke gøre noget mere?

- Vi udstrækker det alt det, vi kan. Vi går rundt og besøger hvert enkelt hjem og banker på og siger: 'Det er nu, I skal gå ud og blive testet', siger borgmester Torben Hansen (S) til TV2 ØSTJYLLAND.

Men hvis du mener, at I gør det rigtige allerede nu. Kan du så garantere, at vi ikke skal have den her samtale igen om et par uger?

- Det kan jeg ikke garantere, at vi ikke skal. Jeg kan bare se, at lige nu bliver der gjort en kæmpe indsats hele vejen rundt. Så må vi tro på det, og det tror jeg også på, siger Torben Hansen.

Ingen ekstra rengøring

Men Dorte Hansen, som bor på Platanvej i det nordøstlige Randers, er fortsat utryg. Hun undrer sig over, at der ikke er blevet gjort ekstra rent eller banket på døren i hendes opgang. Den eneste information, hun selv har modtaget, var en SMS om den høje smitte afsendt torsdag af kommunen.

Louise Hou Kragh fra Det Boligsociale Team samarbejder med Randers Kommune om at inddæmme smitten. Hun forklarer, at kommunen har blik for alle borgerne i området, men at det kun er de almene boliger, der bliver gjort ekstra rent, fordi de ejes af boligforeningen, som har taget initiativet.