Forslag: Vil have testcenter i centrum af Randers

De mener, at det er en hæmsko for de erhvervsdrivende i midten af Randers, at centrene er placeret udenfor centrum:



- Der er selvfølgelig andre muligheder for test, men hvis vi skal have de optimale betingelser for cafeer og restauranter, bliver vi nødt til at have centrale testenheder.

- Ellers kan cafeerne og restauranter ende i en bjørnetjeneste-situation, hvor de har fået lov til at åbne, men hvor befolkningen ikke er omstillet til at have en test med sig, siger Christan Brøns (Venstre) til TV2 ØSTJYLLAND.