Læge fik ide: Nu kan hospitaler forudsige antal indlagte med corona

Ifølge lægefaglig direktør hos Region Midtjylland Nils Falk Bjerregaard er det en stor værdi at kunne tage udviklingen i opløbet.

- Hvis vi er i stand til at planlægge, vil vi også være i stand til at bruge ressourcerne på det rigtige, så vi ikke kommer til at have ubenyttet covid-kapacitet til at stå, og så vi heller ikke kommer til unødvendigt at aflyse patienter, som vi faktisk godt kunne have plads til at tage os af alligevel, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Begrænset til syv dage

I modellen bruges data om, hvor mange der er blevet testet positiv for coronavirus sammenholdt med viden om risikoen for behov for indlæggelse blandt andet på baggrund af alder og køn.

- For overhovedet at kunne lave modellen skal vi gætte en lille smule på, hvad der sker ude i fremtiden. Men vi vil helst holde os så konkrete som muligt og på fast grund. Det gør også, at vi er begrænsede i, hvor langt vi kan se frem, siger afdelingslæge Ulrick Skipper Espelund.