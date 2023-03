Familien fastholder Susannes uskyld: - Det værste øjeblik i mit liv

- Der er masser af huller i den her sag, siger søsteren til Susanne Hein Kristensen, der for en uge siden blev idømt 16 års fængsel. Vi møder hende sammen med Susanne Hein Kristensens mand og ene søn i parcelhuset i Fårup nord for Randers, hvor den nu dømte sosu-hjælper har boet frem til sin anholdelse i marts 2022.

En uge efter Susanne Hein Kristensen er blevet idømt 16 års fængsel i Retten i Randers for blandt andet drabsforsøg og grov vold med døden til følge, er familien stadig overbeviste om, at hun er uskyldig. - Hun har taget medicinen, men hun har ikke gjort nogen ondt. Jeg synes ikke, det er bevist, at hun har gjort det, siger hendes søn til TV2 Østjylland.

Dommen arrow-down

Fik et minut med Susanne Onsdag d. 22. februar nåede dommere og nævninge frem til, at Susanne Hein Kristensen er skyldig i fire drabsforsøg og fire tilfælde af grov vold, hvoraf et var med døden til følge. Hun er også kendt skyldig i tyveri af medicin, misbrug af sin stilling og besiddelse af medicin uden recept.

Umiddelbart efter dommen fik familien mulighed for at veksle nogle få ord med Susanne Hein Kristensen, inden hun blev ført tilbage til arresten, hvor hun i forvejen havde siddet varetægtsfængslet i 11 måneder. - Det var det værste øjeblik i mit liv. Man bliver trukket ind i et rum til et knækket menneske, og så har vi lige et minut til at sige et eller andet, siger sønnen. Det er en af de få gange i hans liv, at han har set sin far græde. - Jeg skulle trøste hende, samtidig med at jeg også skulle trøste mig selv, siger sosu-hjælperens mand.

Derfor er familien anonyme arrow-down

Hårdt at være i retten Manden og sønnen har trofast siddet med på tilhørerpladserne under hele retssagen. Eller for mandens vedkommende fra det tidspunkt, hvor han selv havde afgivet vidneforklaring og måtte være tilstede i retslokalet. Det har været nærmest ubærligt svært, fortæller familien.

- Når vi sad i retten, og der kom en og sagde noget skidt om min mor, havde man lyst til at blande sig. Det føltes som om, man er en boksebold, der bare tager imod, siger sønnen. - Jeg føler, hun er blevet kørt helt ned derinde. Det er også kommet til udtryk ved Susannes fremtoning og udseende i retten. - Hun er blevet slidt. Visuelt er hun blevet bleg og grå. Hun har tabt sig og er blevet en skrøbelig, lille mus, lyder det fra sønnen. - Hun er blevet 10 år ældre, supplerer manden.

Kun håbet tilbage Susanne Hein Kristensen har hele vejen igennem varetægtsfængslingen og retssagen fastholdt sin uskyld, og hun valgte også at anke dommen på stedet gennem sin forsvarer. Men hos familien er der ikke meget optimisme at spore, selvom Landsretten skal tage skyldsspørgsmålet op igen.

- Troen er forsvundet, nu er der kun håbet tilbage, siger manden. Når han er alene, tænker han på, hvordan han skal klare de næste 16 år, hvis dommen fra byretten bliver stadfæstet. - Selvfølgelig klarer man det, men det bliver frygtelige 16 år, siger han.

Susanne Hein Kristensen har arbejdet på Plejecenter Tirsdalen fra 2017 frem til sin anholdelse i marts 2022.

Vil altid have en tvivl At familien til Susanne Hein Kristensen fortsat mener, at hun ikke er skyldig, betyder også, at tilliden til retssystemet vakler. - Nye nævninge og nye dommere skal alligevel forholde sig til politiets undersøgelser, og det er dem, jeg mener, er mangelfulde, siger hendes mand. Men hun er altså nu dømt, og retten har taget stilling til alt det fremlagte? - Hvis der ikke kommer mere konkrete beviser frem, så vil jeg altid have en tvivl. Det ville på en måde være nemmere at forstå, hvis hun havde stukket nogen ned med en kniv, og der var beviser for det, siger hendes søn.

Det strider direkte imod familiens opfattelse af den 60-årige kvinde, at hun skal have gjort det, hun er dømt for. - Hun har altid holdt hånden under de svage. Det er helt fremmed for mig, at hun skulle kunne gøre sådan noget, siger manden.

'Påfaldende' personlighedsforstyrrelse Ifølge de tre familiemedlemmer er der under retssagen ikke kommet noget nyt frem om Susanne Hein Kristensen, som de ikke vidste i forvejen. Heller ikke at hun tidligere er blevet bortvist fra andre arbejdspladser for enten tyveri eller for at give medicin, hun ikke måtte give. - Det er episoder i vores fælles liv, som vi har drøftet åbent. Og vores mor har været ked af det over det, siger sønnen.

Familien til Susanne Hein Kristensen vidste godt, at hun var blevet bortvist fra tidligere arbejdspladser. De erkender også, at hun må have taget medicin med hjem fra Plejecenter Tirsdalen.

De giver heller ikke meget for den personlighedsundersøgelse, som har vist, at Susanne Hein Kristensen lider af histrionisk personlighedsforstyrrelse. - Jeg synes, det er meget påfaldende, at man har taget samme personlighedsforstyrrelse som i Nykøbing-Falster-sagen. Men sådan noget leder man nok efter, siger hendes søn. TV2 Østjylland har forholdt Østjyllands Politi kritikken fra Susanne Hein Kristensens familie, men den har man ikke ønsket at kommentere på.

Ingen negative reaktioner Den første uge efter dommen har været svær og hård for familien. Sorgen over fortsat at skulle undvære deres familiemedlem er stor, men de har trods alt ikke skullet forholde sig til kritik fra omverdenen. Altså på nær hvad de har kunnet læse i medierne.

quote Der hvor jeg er frivillig, blev de alle dybt chokerede. Men der var ikke nogen, der ikke bakkede op. Susanne Hein Kristensens mand