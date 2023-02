Susanne fik 16 års fængsel – sådan har hun det dagen derpå

- Det er især, fordi hun mener, at hun er blevet dømt for noget, hun ikke har gjort, lyder det fra Henrik Garlik.

Efter domsafsigelsen gik hun ind i et tilstødende lokale med sin forsvarer og fik lov til at tale kort med sin mand og sine sønner.

Det var også tydeligt efter selve strafudmålingen onsdag, at det var en chokerende melding for Susanne Hein Kristensen.

Ankede straks dommen

Susanne Hein Kristensen ankede straks dommen til Landsretten.

- Min klient har valgt at anke for at få den prøvet, og så vil hun have Landsretten til at se på, om den ville stykke indiciekæden sammen på samme måde, som byretten nu har gjort, lød det onsdag fra Henrik Garlik.

Der går formentlig et halvt år, inden sagen kommer for Landsretten.

Den dømte går efter en frifindelse eller en lempelse af dommen.