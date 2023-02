Henriks mor blev forgiftet tre gange: Er alligevel overrasket over dommen

Onsdag faldt dommen over den 60-årige sosu-hjælper Susanne Hein Kristensen. 16 års fængsel for fire gange drabsforsøg og fire gange grov vold - et af tilfældene med døden til følge - er straffen. Med på tilhørspladserne i retssalen var Henrik Madsen. Hans mor var en af de beboere på Plejecenter Tirsdalen, som blev forgiftet. Henrik Madsen var efter dommen umiddelbart meget tilfreds med den. - Jeg er tilfreds med, at det blev taget rigtig alvorligt. Det er en rigtig alvorlig sag. Og det hele skal nok lige ind at vende, fordi jeg havde egentligt ikke troet, det kom derop, siger han til TV2 Østjylland umiddelbart efter domsafsigelsen. Forstå sagen kort i videoen herunder:

Tre forgiftninger på kort tid Henrik Madsens mor blev indlagt tre gange med forgiftninger på kort tid. Han førte dagbog over tiden med indlæggelserne, som tog sin begyndelse den 27. februar 2022 om formiddagen. Moren lå i sengen og var svær at komme i kontakt med. Hun plejede ellers at gå omkring. - Jeg tror, hun har fået et slagtilfælde eller en blodprop. Det er frygteligt at se hende der. Jeg er meget chokeret og frygter, det er slut, har Henrik Madsen tidligere fortalt til TV2 Østjylland. Det bliver konstateret, at hun har benzodiazepin i kroppen, og hun får modgift og bliver udskrevet. 3. marts er den gal igen - igen er medicinen i kroppen, selvom det ikke er på listen over medikamenter, som hun skal have. Hun bliver udskrevet den 8. marts, men under en uge senere, den 14. marts, bliver hun kørt med udrykning til hospitalet og er tæt på ikke at overleve. Henrik Madsen skrev til sine søskende, at de skulle komme og sige farvel. Hans mor overlevede på trods af den voldsomme oplevelse og blev udskrevet 22. marts. Betyder meget Her knap et år senere er der nu sat punktum i sagen, og det betyder meget for Henrik Madsen. - Det har været specielt at nå hertil og egentlig få bekræftet, hvor alvorligt, det var. Og også få sat punktum på det. Det betyder meget for mig, siger han.

quote Mit ønske er, at det simpelthen ikke kan blive en nummer tre sag, der kommer. Jeg håber ikke at høre om det mere Henrik Madsen