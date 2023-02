Kræver handling efter dom: Skal være så sikkert som kontanter

Sagen bør få konsekvenser for medicinhåndteringen på kommunens plejehjem, mener byrådsmedlem Bjarne Overmark fra Beboerlisten.

Onsdag eftermiddag væltede verden for den 60-årige nu forhenværende sosu-hjælper Susanne Hein Kristensen, da hun ved Retten i Randers blev idømt 16 års fængsel for blandt andet fire drabsforsøg.

- Hvis der er uregelmæssigheder. Eksempelvis hvis en beboer alt for hurtigt skal have nye piller igen, så skal der slås alarm, siger Bjarne Overmark til TV2 Østjylland.

- Jeg har sagt det før, og nu siger jeg det igen. Jeg mener, at man bør kigge på samarbejdet mellem lægerne, der ordinerer medicinen, og så plejehjemmene.

'Kan ikke sikre os mod onde intentioner'

Randers Kommune har reageret på hele sagen med mindre justeringer.

Det fortalte direktøren for Sundhed og Omsorg, Thomas Krarup, onsdag.

- Vi har inviteret Styrelsen for Patientsikkerhed til at kigge os efter i sømmene, og der er ikke fundet noget, som vi skulle have gjort anderledes, sagde Thomas Krarup.