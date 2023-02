Charlotte mangler svar: Øvede hun sig på min mor?

'Man starter jo ikke ud med at slå fire ihjel, man øver sig nok lidt.'

Her blev den 60-årige sosu-hjælper Susanne Hein Kristensen idømt 16 års fængsel for blandt andet fire drabsforsøg og fire tilfælde af grov vold. Et af dem med døden til følge.

Dommen skabte en form for afklaring for de pårørende til de fire ofre i sagen, men Charlotte Schmidt Ebbesen blev nærmest kun mere forvirret og bekymret.

TV2 Østjylland har lavet en podcast-serie om hele sagen kaldet 'Forgiftet på plejehjem'. Der er netop udgivet et 10. afsnit med alt om dommen: