Charlotte frygter forbrydelse - 'bekymrende' møder med drabstiltalt

Tiltalte har været plejer for hendes mor, og hun ser nu en række episoder i et andet lys.

Under sin vidneforklaring har hun fortalt om to episoder, som hun finder særligt bekymrende.

Charlotte Schmidt Ebbesen har gentagende gange, mens hendes mor stadig var i live, klaget til både Randers Kommune og Styrelsen for Patientsikkerhed over behandlingen af sin mor.

Få et overblik over hele sagen fra Plejecenter Tirsdalen her.

Få et overblik over hele sagen fra Plejecenter Tirsdalen her.

Skovlede mad i munden på moren

I stedet for at tilkalde en læge valgte tiltalte ifølge Charlotte Schmidt Ebbesen at skovle mad ind i munden på moren for at bevise, at hun godt kunne bevæge tyggemusklerne.

Derefter gik hun igen.

Den anden episode drejer sig om en dag, hvor hendes mor heller ikke reagerede på noget.

Hun gav dog en smule lyd fra sig. Her skulle tiltalte have givet udtryk for, at moren bare havde 'en af hendes trætte dage'.

Charlotte Schmidt Ebbesen fortæller desuden, at hendes mor flere gange gav udtryk for, at tiltalte ikke var så sød, som man skulle tro, og at de ikke skulle lade sig narre at hendes venlighed.

Hun fortæller også, at moren en dag havde et blåt mærke i hovedet og gav udtryk for, at tiltalte havde slået eller skubbet til hende. Den tiltalte måbede under den del af forklaringen.