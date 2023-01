Kollega ringer 112 tre gange: Beboer havde fråde ud af munden

Yder førstehjælp

Allerede en time inde i vagten oplever sosu-assistenten noget meget usædvanligt.

Omkring klokken 8 om morgenen besøger hun en mandlig beboer, som er helt ukontaktbar.

- Han har hvid fråde ud af munden, fortæller hun.

Derfor ringer hun 112 med det samme. Efter aftale med alarmcentralen påbegynder hun hjertemassage.

På det tidspunkt har hun ingen anelse om, at det ikke bliver sidste gang den dag, hun kommer til at skulle give livreddende førstehjælp.

Endnu en beboer skal have hjertemassage

Der går nemlig ikke lang tid, før en afløser giver hende besked om, at en kvindelig beboer fortsat ligger og sover og ikke er til at vække.

Sosu-assistenten beslutter sig for at gå over til hende.

- Det er ikke unormalt, at hun sover, men man plejer at kunne vække hende, siger sosu-assistenten i retten.

Hun finder den kvindelige beboer liggende på sofaen, og hun reagerer ikke på at blive rusket i.

Hendes tilstand minder altså om tilstanden på den mandlige beboer, hun lige har sendt afsted med en ambulance.

- Jeg ringer til en anden assistent, fordi nu var der to tilfælde. Det har jeg ikke prøvet før, forklarer hun.

Også denne beboer har brug for hjertemassage, indtil ambulanceredderne kommer og tager over.