Tiltaltes mand støtter sin hustru – nogle må være kommet ind udefra

Afviser at ville skjule noget

Det er tidligere kommet frem i retten, at parrets hjem er blevet ransaget i alt tre gange. Under anden ransagning blev der fundet medicin i skraldespanden udenfor huset.

Anklageren spørger derfor manden, om han har smidt medicinaffald ud.

Det erindrer han ikke, men han siger samtidig, at han må formode, at han har gjort det. Han afviser dog, at det har været for at skjule noget.

Han nægter også at have haft noget med medicinen fra Tirsdalen at gøre.

- Den var i hendes skab. Vi havde hvert vores skab, og hun havde sin medicin i sit eget, siger han.