Plejehjemsleder afviser at ansatte måtte tage medicin med hjem

Men det afviser Susanne Tvede kategorisk. Det har ikke været tilladt for de ansatte at tage medicin med hjem, og de har heller ikke kunnet få opfattelsen af, at de godt måtte. Det siger hun i sit svar til anklageren.

Hun afviser også, at beboere har taget hinandens medicin, ligesom hun heller ikke har registreret, at personer udefra har givet beboere medicin. De teorier blev luftet, da den tiltaltes mand tidligere på dagen vidnede i retten.

Havde ikke noget at gøre i medicinrummet

Under retssagen er det kommet frem, at den tiltalte i en periode på tre måneder har besøgt medicinrummet 25 gange. Det kan man se, fordi det bliver registreret, når en ansat låser sig ind.

Ifølge Susanne Tvede har tiltalte haft adgang til medicinrummet med sin nøgle, fordi sosu-hjælperne skulle kunne komme ind i medicinrummet for at hente en lift.

- Ellers har de ikke noget at gøre derude, siger Susanne Tvede i retten.

Det vil med andre ord kun være berettiget, at den tiltalte har besøgt medicinrummet 25 gange, hvis der også er sket 25 fald i perioden, hvilket ikke er registreret.

Ifølge centerlederen har andre sosu-hjælpere skrevet til hende, når de har været inde i medicinrummet for at hente liften for ikke at komme under mistanke for at stjæle medicin.

- Set i bagklogskabens klare lys, skulle den lift aldrig have stået derinde. Og det gør den heller ikke længere, siger centerlederen.

Nogen ville gøre de mest sårbare ondt

Det er i forbindelse med de første fire indlæggelser den 27. februar, at Susanne Tvede første gang bliver nervøs.