Overlæge: Aldrig set noget som den her sag før

Den 60-årige sosuhjælper, der mistænkes for at have forgiftet beboerne, blev anholdt 14. marts.



Under en ransagning hjemme hos kvinden har politiet fundet to ud af tre præparater, som man fandt i blodet på plejehjemsbeboerne.

Der er i alt afsat 12 retsdage til sagen, og der ventes dom sidst i februar. Den 60-årige sosuhjælper afviser anklagerne mod hende.



Efter overlægen fra Regionshospitalet Randers har afgivet sin forklaring, skal den tiltaltes mand gennem mange år også afgive forklaring mandag. Det samme skal Plejecenter Tirsdalens leder, Susanne Tvede.



Du kan følge retssagen her.