Læge om offer i plejehjems-sag: - Han havde en døendes vejrtrækning

Da en læge fra Regionshospitalet Randers den 27. februar går hjem fra arbejde, er det med en følelse i kroppen af, at noget ikke er, som det skal være. I løbet af vagten er fire beboere fra det samme plejehjem blevet indlagt med lignende symptomer, hvilket lægen finder meget mærkeligt. Den pågældende læge har mandag vidnet i retten i Randers i sagen, hvor en 60-årig sosu-hjælper er tiltalt for at have dræbt én beboer og forsøgt at slå tre andre ihjel. I retten bliver det forklaret, at lægen, da hendes vagt var ovre, gemte CPR-numrene på beboerne, fordi hun fandt de fire indlæggelser mistænkelige. De CPR-numre blev efterfølgende givet videre til den ledende overlæge, som endte med at melde sagen til politiet. Kritisk tilstand Lægen husker tydeligt den dag, den 27. februar. Den første patient, hun tager imod fra Plejecenter Tirsdalen, er en mandlig beboer. Hans tilstand er kritisk. Hun skriver i journalen, at hans vejrtrækning er forstyrret. Der er pauser på op til 20 sekunder, hvor han ikke trækker vejret. - Jeg ville tænke, det var en døendes vejrtrækning. Der gik længere og længere tid mellem indtrækningerne, siger lægen i retten.

Vi ved i dag, at den mandlige beboer har baclofen i blodet, da han bliver indlagt på hospitalet, men på dét tidspunkt fandt lægerne på akutafdelingen ikke nogen forklaring på hans tilstand.

Hvis ikke han fik det bedre over natten, så ville lægerne betragte ham som døende, bliver det forklaret. Modgift virker ikke Så galt ender det ikke med at gå for den mandlige beboer, men det gør det til gengæld for den kvindelige beboer, som bliver indlagt kort tid efter. Også hende er lægen, som mandag har vidnet, i berøring med den 27. februar. Hun husker, at den kvindelige beboer tester positiv for benzodiazepiner, som er en af de typer stoffer, der er centrale i denne sag. Beboeren får modgift, men vågner ikke op af det. Heller ikke modgift for morfin fører til en forbedring af hendes tilstand.

