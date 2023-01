Mette raser over udtalelser fra drabstiltalt: - Rammer os alle

Tror ikke på hendes forklaringer

For 21 år siden blev hun uddannet sosu-hjælper og arbejdede som det i en årrække på forskellige plejehjem i Randers og Aarhus Kommuner. Ligesom hun også har været i det private.

For ni år siden videreuddannede hun sig til sosu-assistent.

- Jeg er en af dem, der har haft ansvaret for medicinen på et plejehjem, og jeg mener, at den tiltalte forsøger at trække nogen som mig med ned i faldet. Jeg var rasende over at høre det. Hun rammer os alle.